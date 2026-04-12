Dal proprio profilo social il sindaco Alessandro Grando traccia il bilancio della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco tra emozioni, partecipazione e ringraziamenti

Sagra del Carciofo, Grando: “Ladispoli ancora una volta speciale, tre giorni che resteranno nel cuore” –

Ladispoli – Si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del territorio.

Tre giorni intensi, caratterizzati da un ricco programma di eventi, musica, enogastronomia e momenti di condivisione, che hanno animato le strade della città richiamando migliaia di visitatori. Un’edizione che ha saputo unire tradizione e partecipazione, confermando ancora una volta il forte legame tra la manifestazione e la comunità locale.

A dichiararlo è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che dal proprio profilo social ha tracciato un bilancio carico di emozione al termine della manifestazione. “Sono stati tre giorni intensi, ricchi di emozioni, sorrisi e momenti che porterò con me per sempre”, ha scritto.

Il primo cittadino ha poi rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione per rendere possibile l’evento, così come alle tante persone che hanno riempito le strade di Ladispoli con entusiasmo e partecipazione.

“Ancora una volta, la nostra comunità ha dimostrato quanto sia speciale”, ha aggiunto il sindaco, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione della Sagra del Carciofo Romanesco.

Un evento che si conferma non solo come vetrina delle eccellenze gastronomiche locali, ma anche come simbolo di identità e coesione, capace di trasformare Ladispoli in un punto di riferimento per cultura, tradizione e convivialità.