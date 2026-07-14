Micol Grasselli in visita all’Ospedale Padre Pio di Bracciano: «Professionalità e impegno al servizio del territorio»

Il consigliere regionale del Lazio Micol Grasselli (FdI) ha visitato l’Ospedale Padre Pio di Bracciano insieme a numerosi amministratori del territorio. La visita si è svolta grazie alla disponibilità della Direttrice Generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, e della Direttrice Sanitaria, Cristiana Bianchini, che hanno accompagnato la delegazione illustrando l’attività della struttura e i servizi offerti ai cittadini.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario e da tutti gli operatori della ASL Roma 4, impegnati ogni giorno a garantire assistenza, cure e servizi alla comunità.

«Ho trovato una realtà caratterizzata da grande professionalità, competenza e senso di responsabilità – ha dichiarato Grasselli –. Dietro ogni reparto ci sono donne e uomini che, con dedizione e spirito di servizio, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio.»

Il consigliere regionale ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’ospedale, sottolineando il valore del lavoro svolto da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo.

«A tutte le persone che operano all’interno dell’Ospedale Padre Pio va il mio grazie più sincero. Il loro impegno quotidiano è essenziale per garantire una sanità pubblica di qualità e sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Come Consiglio regionale continueremo a sostenere il rafforzamento dei servizi sanitari e la valorizzazione di chi ogni giorno lavora con professionalità al servizio della collettività», ha concluso Grasselli.