Condividi Pin 20 Condivisioni

La segnalazione dei cittadini e del consigliere comunale di opposizione Garbarino che sollecitano il comune ad intervenire

Saberio Garbarino (M5S): “Discariche a cielo aperto no stop a Cerenova”

Prosegue, quasi al punto di non fare più notizia, l’abbandono selvaggio di rifiuti a Cerenova. In questi giorni si moltiplicano le segnalazioni da parte di cittadini e residenti stanchi e indignati per l’inciviltà. Col passare del tempo, infatti, pare sempre più agguerrita la pattuglia ‘degli zozzoni’.

”Discariche a cielo aperto no stop a Cerenova”

Oggi ad appellarsi sui social il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Saverio Garbarino, il quale oltre a denunciare il fatto e l’inciviltà delle persone chiede “maggiore attenzione nella risoluzione di tali problematiche alle autorità competenti e all’amministrazione comunale, ribadendo la pesante situazione che i residenti si trovano costretti a sopportare. Volevo rassicurare l’amministrazione Pascucci, le discariche spontanee a Cerenova crescono rigorosamente”.

B.P.