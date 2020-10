Share Pin 4 Condivisioni

Dopo l’incendio scoppiato ieri, le sale saranno già pronte da questo fine settimana

Sabato riapre il Cinema Moderno di Cerveteri con due film –

Dopo lo spavento di ieri, arrivano buone notizie dal Cinema Moderno di Cerveteri: è già pronto per riaprire.

Le sale saranno di nuovo aperte al pubblico questo sabato, 24 ottobre.

“Con grande sforzo siamo riusciti ad accorciare i tempi nell’impresa della manutenzione straordinaria dovuta all’incidente che ci ha costretti alla chiusura forzata” – dicono.

Per riuscirci, ci sono voluti sette operai: i lavori si concluderanno in tempo per il collaudo previsto sabato mattina stesso, per ripartire nel pomeriggio.

Il Moderno riaprirà con una doppia programmazione: un film nuovo, Lockdown all’italiana, e la ripresa di Mi chiamo Francesco Totti che ha già registrato un alto indice di gradimento da parte degli spettatori.

“Con l’occasione – aggiunge la direzione – ringraziamo di cuore le tantissime persone che attraverso diversi canali di comunicazione ci hanno espresso comprensione, solidarietà e incitamento, alla notizia del frangente in questione”.

L’incidente

Il tetto questa mattina