Incendio a Cerveteri, il Cinema Moderno: “Chiudiamo per una settimana”

Tempo necessario alla risoluzione dei danni causati dalle fiamme sul tetto del palazzo

Il Cinema Moderno di Cerveteri informa che per uno spiacevole incidente durante i lavori di rifacimento del tetto, la sala dovrà rimanere chiusa per una settimana a partire da oggi, mercoledì 21 ottobre. Non appena sarà ripristinata e messa in sicurezza i gentili spettatori verranno informati sulla programmazione. Il Cinema Moderno si scusa per questa interruzione nella certezza che il pubblico comprenderà le ragioni di una pausa che non dipende dalla nostra volontà ma per lavori di manutenzione straordinaria. . Arrivederci a presto. Cinema Moderno