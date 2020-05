Sabato e domenica isole ecologiche mobili per i non residenti

Condividi Pin 0 Condivisioni

Sabato 30 e domenica 31 maggio sono a disposizione dei non residenti due isole ecologiche mobili in via Corrado Melone e in via della Luna

L’Amministrazione comunale rende noto che sabato 30 e domenica 31 maggio saranno a disposizione dei non residenti due isole ecologiche mobili in via Corrado Melone e in via della Luna. Nelle due isole ecologiche mobili I non residenti che lasciano la città e non hanno modo di usufruire del servizio porta a porta, potranno conferire i rifiuti (umido, carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica e secco residuo)

Le isole sono attive il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 19:00.

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che martedì 2 giugno il servizio di raccolta porta a porta si svolgerà regolarmente.