Sabato e domenica Cerveteri su RaiUno: il programma “Weekly” alla Necropoli e nel Centro Storico –

Cerveteri protagonista nel fine-settimana di Rai Uno. Le telecamere di “Weekly”, condotto da Fabio Galli e Carolina Rey, saranno infatti nella città etrusca per un approfondimento sul patrimonio turistico e culturale, sui costumi e sulla società cerite. Il programma, in onda il sabato dalle 08:30 alle 11:00 e la domenica dalle 08:20 alle 09:35, rappresenta una vera e propria finestra sulle meraviglie del Bel Paese all’interno del palinsesto estivo della rete ammiraglia della Tv di Stato.

Tre le finestre in diretta nella mattinata di sabato, con collegamenti dal Belvedere della Rocca Antica, da Piazza Santa Maria e dalla Fontana del Mascherone di Piazza Risorgimento. La domenica invece, andrà in onda uno speciale sulla Necropoli Etrusca della Banditaccia.

Ai microfoni dell’inviata Daria Luppino, la guida turistica Elena Marini, l’artista ceramografo Roberto Paolini, anche imprenditore e titolare di “Pithos Ancient Reproductions”, prestigiosa realtà commerciale del centro storico specializzata in vendita di riproduzioni di arte etrusca e Catia Minghi, raffinata e pluripremiata sommelier, che esalterà le eccellenze dei due prodotti tipici più importanti di Cerveteri e che da sempre la rendono famosa nel mondo: l’uva e il vino.

Entusiasta il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Quando le telecamere di una trasmissione in onda sul primo canale televisivo italiano scelgono di concentrarsi sul nostro territorio è sempre un motivo di soddisfazione e orgoglio. Certamente per Cerveteri non è una novità: nel corso degli ultimi anni sono molteplici le occasioni in cui si è parlato delle bellezze artistiche, naturalistiche e culturali sui media italiani più importanti. Anche quella offertaci da ‘Weekly’, un programma che ad ogni appuntamento supera abbondantemente il 15% di share in una fascia oraria sempre molto seguita dal pubblico, sarà una bellissima vetrina per Cerveteri e per tre personalità, come quelle di Elena Marini, Roberto Paolini e Catia Minghi, che con le loro professionalità donano sempre grande lustro alla nostra città”.