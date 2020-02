Condividi Pin 0 Condivisioni

Un enorme contributo all’ambiente

S.Marinella, NatureEducation raccoglie 48 sacchi di immondizia sulle spiagge

Cercare di non far finire in mare tutta l’immondizia dell’essere umano è uno dei nostri principali obbiettivi e vi possiamo assicurare che ce la stiamo mettendo tutta! 🌊 🤞

Ieri la nostra super squadra ha raccolto QUARANTOTTO sacchi di immondizia suddivisi tra 26 di indifferenziata, 15 di plastica e 7 di vetro/metalli. ⚠️ ⛔

Ultimamente stiamo riscontrando moltissima immondizia sulle nostre povere e abbandonate spiagge, infatti oltre ai 48 sacchi abbiamo riportato alla luce anche 1 porta con annesso vetro, 1 sci nautico, 1 ruota di auto, 4 sacchi di calcinacci (🤬) e 1 bombola di Co2!! ♻️ 🌏

Sensibilizzate, fate uscire le persone dal loro infinito menefreghismo, solamente così potremmo avere un mondo pulito! 💚