Legge Salvavita, Giannini (Lega) dona tre defibrillatori a Tolfa

Il Consigliere regionale: “Grazie alla legge regionale da me proposta, abbiamo iniziato a mettere in ‘sicurezza’ i comuni del Lazio”



Nel corso di uno spettacolo culturale organizzato dal comune di Tolfa svoltosi sabato sera, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, grazie alla legge regionale ‘Salvavita’ da egli stesso proposta e poi approvata dal consiglio regionale, ha consegnato i primi tre defibrillatori alla città. “Mi auguro – ha poi commentato l’esponente leghista membro della commissione Sanità – che tale esperienza possa ripetersi a breve anche in altri comuni laziali vista l’importanza, oggi, di intervenire tempestivamente per salvare tutte quelle persone che vengono colte da improvviso arresto cardiaco. L’utilizzo dei defibrillatori, infatti, se utilizzati entro i primi tre minuti dal malore, riescono a creare aspettative di vita fino al 90 percento”. Il consigliere regionale, nel corso della manifestazione “Tolfa nel cuore” , in rappresentanza del Consiglio Regionale, oltre a donare tre defibrillatori, ha poi consegnato dieci attestati di partecipazione al corso di primo soccorso e premiato le tante scuole partecipanti a questa iniziativa. “La legge Regionale “salvavita” da me proposta ed approvata in Regione – ha poi ripreso Giannini che nel corso della serata ha ringraziato l’amministrazione comunale di Tolfa per l’ottima riuscita dell’evento – comincia a dare insomma i suoi frutti concreti anche tra i bambini”. “I tre defibrillatori – come ricorda il consigliere comunale di Tolfa Antonio Stefanini – saranno posizionati al centro anziani, al centro sportivo ed in una scuola. Il teatro pieno, è stata la dimostrazione che abbiamo saputo coniugare cultura e sociale abbracciando ogni fascia di età su un tema fondamentale come la salvaguardia della vita”.