S.Marinella, Buona Destra: “capiamo la paura dei cittadini”

Le parole dopo i recenti casi di covid nella città



” Intercettiamo la preoccupazione dei cittadini sugli ultimi accadimenti nella Perla. La comunicazione del Sindaco e della ASLRM4 non ci meraviglia purtroppo. I nuovi tre casi positivi riaprono angoscia e paura. Paura di una chiusura , angoscia per i nostri cari.Si è puntato su una linea politica che non è stata vincente nella gestione di questa emergenza sanitaria. Sono mesi che la voglia di evasione e le concessioni e autorizzazioni di eventi che inevitabilmente avrebbero comportato assembramenti e possibili positivi , si sono rivelate un tallone d’Achille per il nostro territorio, malgrado l’ordinanza emessa.Ce lo aspettavamo. Troppo permissivismo. Abbiamo scambiato la riapertura dopo il lockdown per un comunicato di fine guerra. Eppure tutti ricordiamo i terribili momenti di quelle immagini con le bare ammucchiate che non avevano più posto e le drammatiche testimonianze delle persone che si disperavano perché non potevano stare vicino ai loro cari che stavano morendo.

In tutta risposta a livello politico nazionale , qualcuno si è concesso il gusto di dire che era tutto finito, che era tutta una presa in giro. Un raffreddore!

Abbiamo bisogno di tornare a fare politica con il cuore per il bene della gente, come strumento per la loro e per la vita di tutti. Servono idee e non slogans; serve consapevolezza dei propri mezzi e non promesse che non vedranno mai luce; serve una vera rivoluzione culturale che possa riunire tutte le persone di buon senso nel contribuire a dar vita ad un serio programma di governo che sia interventista nei valori ancor prima che nelle idee, ma che soprattutto abbia coscienza. Dobbiamo tornare al rispetto del prossimo e di noi stessi. Bisogna mettersi subito al lavoro con qualità di contenuti , partendo dalle richieste del territorio , vicino ai cittadini, cercando di preservarli dall’irrequietezza della paura attraverso una politica sobria nei comportamenti e nei contenuti”.

Fabrizio Fratini

Coordinatore Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa