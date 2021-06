RunDay Ladispoli, via alla gara Domenica 6 Giugno

Share Pin 0 Condivisioni

L’attesa gara podistica Ladispoli si terrà domenica prossima: attesi 450 atleti da tutta Italia

RunDay Ladispoli, si corre nel territorio.

“Ci siamo – ha detto Cristiano Todaro, anche a nome degli altri organizzatori dell’evento sportivo Mauro di Giovanni e Luca De Dominicis – il 6 Giugno si terrà la RunDay Ladispoli, gara competitiva di 10 km che partirà da Via Corrado Melone. Aspettiamo circa 450 atleti provenienti da tutta Italia. Si svolgerà in due batterie per rispettare le regole di sicurezza anti-covid, con la prima partenza alle 8:30 e la seconda alle 9:30.

“Sempre in linea con le norme di sicurezza – ha spiegato Cristiano Todaro – per evitare la realizzazione di manifestazioni sportive all’interno dai centri abitati, il percorso prevede un bastone di 2,5 km da percorrere più volte comprendente anche il bellissimo e caratteristico tratto della pista ciclo-pedonale che collega Ladispoli con Marina di San Nicola“.

RunDay, tutte le misure di sicurezza

RunDay Ladispoli

Tra le misure di sicurezza è prevista la misurazione della temperatura a tutti i partecipanti, è prescritto l’uso obbligatorio delle mascherine e saranno disponibili postazioni con gel sanificante. Il pacco gara, fornito in precedenza agli atleti per fornire meno assembramenti possibili, è composto da canottiera tecnica, pettorale, medaglia di partecipazione ed alcune sorprese, messe a disposizione dai nostri sponsor ed in particolare HOKA OneOne.

L’evento sportivo gode del patrocinio e dell’appoggio del Comune di Ladispoli, con la collaborazione della Polizia Municipale, della associazione di Protezione Civile “La Fenice” che ha messo a disposizione le proprie ambulanze e le Guardie EcoZoofile di FareAmbiente.

La manifestazione è promossa dall’Ente di Promozione Sportiva ENDAS, e vede la collaborazione di diversi partner come Todaro Sport Ladispoli, HOKA OneOne come sponsor tecnico, TSA Tecnhosistem Ponteggi, PytoGarda Medical Line, First Stop Feroci come partner e l’associazione sportiva Run&Smile.

Un ringraziamento particolare va anche al Centro Sportivo Il Gabbiano che ha messo a disposizione degli atleti i servizi.

