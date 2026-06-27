“Per 21 anni non è cambiato nulla. Da oggi cambia il modo di vivere la sanità nel Lazio. Per troppo tempo il medico di famiglia è stato lasciato solo e il cittadino si è rivolto al sistema sanitario quasi sempre quando era già malato. Noi stiamo ribaltando questo modello. La medicina del futuro non aspetta la malattia. La previene. La intercetta prima. Accompagna le persone nel tempo”.

Medici di Medicina Generale, firmato dopo 20 anni il nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR)

“Con il nuovo Accordo Integrativo Regionale nasce una medicina di famiglia più moderna, più presente e più vicina ai cittadini. I medici lavoreranno sempre più in rete, nelle Case della Comunità e nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali, condividendo competenze, strumenti e percorsi. Questo significa una cosa molto semplice: meno cittadini lasciati soli, più prevenzione, più controlli, più assistenza ai malati cronici, più diagnostica vicino a casa”.

“E soprattutto un Servizio Sanitario che non rincorre più la malattia, ma si prende cura delle persone prima che diventi un’emergenza. Dopo oltre vent’anni non abbiamo firmato soltanto un accordo. Abbiamo iniziato a cambiare il modello di sanità del Lazio”.

Lo dichiara Francesco Rocca Presidente della Regione Lazio