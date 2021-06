Share Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, trovata senza vita in casa: indagini in corso –

Nella giornata di ieri, come riportato da civonline.it, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti al civico 69 di viale Baccelli.

Da alcuni giorni infatti una donna 79enne di nazionalità italiana non rispondeva alle varie chiamate dei parenti.

Gli uomini della Bonifazi, entrati nell’appartamento da una finestra, hanno trovato la donna in casa priva di vita.

Sul posto anche i carabinieri e le ambulanze del 118.

Indagini in corso per chiarire le cause del decesso.

Presente anche il magistrato, in attesa dell’arrivo del medico legale.

Seguono aggiornamenti