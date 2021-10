Sport e solidarietà: il 7 novembre l’evento benefico a favore di Hospice Carlo Chenis. Corsa podistica di beneficienza per atleti e semplici amatori: iscrizioni ancora aperte!

RunDay Ladispoli 2021: “corriamo per chi non può”. Torna la gara podistica che è anche un importante evento benefico.

Un doppio circuito di corsa, con una gara competitiva di 10 km e una gara non competitiva aperta a tutti di circa 3 km. Un evento che unisce sport e solidarietà e che quest’anno è stato dedicato alla struttura sanitaria Hospice “Carlo Chenis“.

“Questa volta corriamo per raccogliere fondi da destinare ad una struttura sanitaria importante nel nostro territorio – ha spiegato Cristiano Todaro, uno degli ideatori e organizzatori della RunDay – una struttura nuova che accoglie oltre una cinquantina di pazienti con patologie ad andamento cronico evolutivo per le quali non esistono terapie, o se esse esistono, sono inadeguate e inefficaci ai fini di stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della qualità della vita. Volevamo dare una piccola mano a queste persone, e per questo speriamo che come sempre la partecipazione alla RunDay sarà altissima“.

La quota di partecipazione alla manifestazione è di 12 euro, comprensiva di un ricco pacco-gara. Il ricavato andrà in beneficienza.

“Vorrei ringraziare, come sempre – ha proseguito Cristiano Todaro – gli altri organizzatori storici della RunDay Mauro di Giovanni e Luca De Dominici, e i partner dell’evento quindi il Comune di Ladispoli, la Federazione Italiana Atletica Leggera, l’Associazione sportiva Run & Smile, il nostro partner tecnico Todaro Sport Ladispoli e Il Chioschetto dell’area artigianale”.

Sarà quindi una bella giornata di sport a cui ci si augura una numerosa partecipazione per raccogliere più fondi possibile. A tal proposito, sono stati invitati a partecipare attraverso una circolare diramata nelle scuole del territorio, anche gli studenti degli Istituti Medi e Superiori del territorio.

RunDay Ladispoli – informazioni per i partecipanti

Il ritrovo è previsto per il giorno 7 Novembre 2021 alle ore 7:30 davanti lo store Todaro Sport, in Via Gramsci n.5 , nell’area artigianale di Ladispoli. La RunDay è una gara podistica competitiva a carattere nazionale di 10 km di lunghezza.

Il percorso comprenderà buona parte della città di Ladispoli: dall’area artigianale, al quartiere Miami, il quartiere centrale intorno a La Palma, via Claudia, poi il giro di boa e il ritorno attraverso il centro cittadino fino al punto di partenza.

Le iscrizioni vengono raccolte sul sito: www.icron.it. Per informazioni si può contattare il numero 331.1988145

