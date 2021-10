Rotonda di Via Chirieletti, inizia la chiusura delle strade. Riparte il cantiere.

Rotonda di via Chirieletti

“Stiamo chiudendo le strade proprio in questo momento.” Spiega al telefono la comandante di polizia locale Cinzia Luchetti. Dopo svariati giorni di stallo riprendono i lavori per la realizzazione della rotonda all’altezza di uno svincolo fondamentale per il comune di Cerveteri.

L’opera, finanziata già da più di dieci anni, costerà circa mezzo milione di euro. Il sindaco aveva annunciato l’inizio dei lavori nella primavera 2020. L’assessore Luchetti aveva poi corretto il tiro optando per l’autunno dello stesso anno, eppure solo oggi, ottobre 2021, il cantiere ha preso vita.

I ritardi nella realizzazione dell’opera hanno suscitato malcontento tra i cittadini, che sono diventati furiosi quando il cantiere è stato bloccato nuovamente. Proprio in questo momento le autorità competenti e la ditta incaricata sono a lavoro. Sarà la volta buona?

L’assessore si era detto fiducioso nel corso di un’intervista rilasciata pochi giorni fa e aveva affermato che l’ultimo ritardo era dovuto alla mancanza di segnaletica verticale e aveva smentito la convinzione che qualcuno stesse posticipando i lavori solo per fini elettorali.

I lavori dovrebbero ora procedere senza nuovi intoppi e forse l’amministrazione consegnerà alla popolazione la famigerata rotonda di via Chirieletti 13 anni dopo il finanziamento.

Il sindaco Alessio Pascucci annuncia: “Entrano a pieno regime i cantieri per la realizzazione della rotonda di ingresso a Cerveteri tra Via Italo Chirieletti e Via Settevene Palo. Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, da oggi, martedì 12 ottobre sono state necessarie delle importanti modifiche alla viabilità.” e prosegue “Al momento le uniche vie di accesso a Cerveteri sono quelle tramite Via Settevene Palo Nuova e Via Fontana Morella. Chiusa Via Italo Chirieletti: interdetta l’entrata provenendo da Via Settevene Palo e Via Settevene Palo Nuova. Consentito invece l’accesso da Via Fontana Morella fino all’intersezione con Via Sante Brini.”

“Vi aggiornerò qualora dovessero esserci ulteriori modifiche.” Conclude il sindaco Alessio Pascucci.