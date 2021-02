Share Pin 5 Condivisioni

Circa 300 pacchi sono stati consegnati alla protezione Civile che provvederà alla consegna presso le famiglie di Cerveteri e Ladispoli.

Rotary Day, il club Cerveteri – Ladispoli acquista pacchi spesa da distribuire alle famiglie bisognose –

Per Rotary Day, il club Cerveteri – Ladispoli tende una mano alle famiglie più bisognose e acquista pacchi spesa per le famiglie più bisognose del territorio.

Già 300 pacchi sono stati così consegnati alla Protezione civile che provvederà alla consegna presso le famiglie del territorio che più ne hanno bisogno.

“Oggi celebriamo la nostra storia e i molti modi in cui il Rotary offre opportunità per promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo”, ha detto il presidente del Club Cerveteri – Ladispoli, Luca Zappadoro.

“Il mondo cambia e noi, nella continuità della trasformazione – ha detto – dobbiamo essere innovativi e sempre presenti dove è richiesto il nostro impegno”.

Il Rotary nasce il 23 febbraio del 1905 a Chicago, sulle rive del lago Michigan. Il suo fondatore, Paul Harris ebbe l’intuizione di mettere insieme persone di diverse professioni ed esperienza per poter fare del bene nel mondo.

Oggi i rotariani sono oltre un 1,2 milioni, riuniti in oltre 30mila club e ieri si sono celebrati i 116 anni di vita, di storia, di impegno sociale.

Ogni anno, in occasione della ricorrenza del Rotary Day, i club e i distretti organizzano delle attività orientate a trasmettere un messaggio condiviso di unione tra tutti i rotariani nel mondo.

E quest’anno, le misure restrittive dettate dall’emergenza sanitaria, hanno indotto a ripensare la manifestazione in una modalità che rispettasse i protocolli previsti. Così, molti club del distretto hanno deciso di rivolgersi ai ristoratori per far preparare pasti da distribuire alle famiglie più bisognose.

Il Club Rotary Cerveteri – Ladispoli ha invece optato per l’acquisto di pacchi spesa da distribuire tra i più bisognosi del territorio.

