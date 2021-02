Share Pin 2 Condivisioni

Discusso in Commissione Urbanistica il protocollo d’intesa tra Regione e Comune per l’acquisizione di beni sul territorio

Il palazzo comunale di Palidoro, il parcheggio antistante la scuola di Palidoro, terreni agricoli ed edilizi a Passoscuro, …. a puntare i riflettori sui beni presenti sul territorio di Fiumicino è la Commissione urbanistica che ha discusso in modo dettagliato, nei giorni scorsi, del protocollo di intesa tra Regione e Comune per l’acquisizione di questi beni.

“Fiumicino: lavoro e rilancio del turismo priorità del Partito democratico”

“Un risultato eccellente” per il presidente del Consiglio Alessandra Vona e il capogruppo del Pd, Stefano Calcaterra.

E in questo contesto riflettori puntati anche sul comparto Amazon che sarà realizzato proprio sul territorio di Fiumicino e che porterà a creare circa 3mila posti di lavoro e la consolidazione di un vero e proprio polo industriale che insieme ai due centri commerciali, l’hub aeroportuale e l’interporto e alla prossima apertura di un centro per l’impiego, offriranno grandi opportunità a tutta la città.

“E’ per questo che diventa sempre più necessaria – ha detto Calcaterra – la creazione di un bacino unico dei lavoratori per assistere le persone in cerca di lavoro e in difficoltà, anche a causa della terribile pandemia ancora in corso”.

E ora l’amministrazione comunale spera che il ministro al Lavoro, Orlando, “accenda presto un focus sul territorio di Fiumicino, così ricco di potenziale e opportunità”.

E proprio su questo tema si incentrerà l’incontro che il Pd ha in programma di promuovere.

“Come gruppo del Partito democratico in consiglio comunale – ha proseguito il presidente del Consiglio, Alessandra Vona – tra qualche settimana presenteremo una proposta complessiva per il rilancio del comparto turistico, così duramente messo in ginocchio dal coronavirus, anche in vista della prossima stagione estiva”.

