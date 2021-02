Share Pin 1 Condivisioni

La mostra realizzata dai Club Rotary Civitavecchia e Viterbo ancora non realizzata a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte dal Governo

Rotary Club Civitavecchia dona la versione per non vedenti di “100 volte Fellini” all’Unione Italiana Cechi

Il 1^ febbraio presso la Hotel San Giorgio il Rotary Club Civitavecchia ha donato la versione per i non vedenti della mostra virtuale “100 Volte Fellini, in occasione del centenario della nascita del grande regista, alla sezione di Civitavecchia dell’Unione Italiana Cechi.

La mostra realizzata dai Club Rotary Civitavecchia e Viterbo ad oggi non è ancora stato possibile realizzarla in presenza per la situazione sanitaria

(In foto Renzo Berardicurti e Mario Sartorelli, presidente e vice presidente della UIC e il presidente del RC Civitavecchia Antonello Rambotti)

