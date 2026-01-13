Rosaria Marino, ASL Roma 4: “Per Cerveteri previsto un rafforzamento sensibile dei servizi e prestazioni”

Il DG dell’azienda sanitaria replica alle preoccupazioni della Sindaco Gubetti

Circa le preoccupazioni (QUI) espresse dal sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, il Direttore Generale della ASL Roma 4,la dottoressa Rosaria Marino, precisa quanto segue:

“Per il territorio di Cerveteri è previsto un significativo rafforzamento dei servizi e delle prestazioni, con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità locale. Nel corso della prossima settimana provvederò a contattare la Sindaca di Cerveteri per un confronto diretto e costruttivo sul tema, qualora lo riterrà opportuno, così da approfondire nel dettaglio le azioni previste e le modalità di attuazione”.