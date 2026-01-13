Le associazioni del territoio: “Vogliamo conoscere i motivi che hanno bloccato a Cerveteri l’iter di approvazioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

Le Associazioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente comunicato, operanti nel territorio del Distretto chiedono, non senza preoccupazione, che fine abbia fatto il

progetto della costituzione del Consorzio sociale distrettuale, progetto approvato dal Comune di Ladispoli ma che ci risulta si sia arenato al Consiglio comunale di Cerveteri che,

nella seduta del 23 dicembre, avrebbe dovuto approvarlo.

Non conosciamo le motivazioni ufficiali che hanno determinato a Cerveteri il rinvio dell’importante punto all’Odg, ma sappiamo per certo che entro il 31.12.2025 sarebbe stato

possibile usufruire del finanziamento regionale pari a Euro 80.000,00. Ricordiamo che tutta l’utenza afferente ai servizi sociali, attendeva con ansia la costituzione del Consorzio, in quanto lo stesso avrebbe potuto rappresentare un sostanziale passo in avanti nella gestione dei servizi sociali sul territorio distrettuale.

“A che punto siamo con la costituzione del consorzio socio sanitario tra Cerveteri e Ladispoli?”

Chi scrive rappresenta tutte quelle persone (disabili, anziani, famiglie, in condizione di fragilità) che hanno bisogno di accoglienza, presa in carico, servizi e prestazioni di qualità,

all’altezza dei loro bisogni spesso complessi. Fino ad oggi l’alternanza del Comune capofila, la frammentazione dei servizi (comunali e distrettuali) ha creato non poche difficoltà per una gestione che dovrebbe essere rapida, efficiente, capace di utilizzare tutti i fondi a disposizione in tempi brevi.

Per questo dal 2017 gli enti del Terzo Settore del territorio stanno pungolando le amministrazioni, per la costituzione del Consorzio, vista la normativa regionale vigente che favorisce e finanzia i consorzi e conosciuta la positiva esperienza del Consorzio della Valle del Tevere, il cui Direttore è stato ospitato in un Convegno dedicato presso Sala Ruspoli a Cerveteri, proprio per spiegare il valore aggiunto e i vantaggi sociali di ricaduta.

Vogliamo quindi conoscere i motivi che hanno bloccato a Cerveteri l’iter di approvazione del consorzio e chiediamo pertanto un incontro urgente, perché ogni ritardo pregiudica l’avvio di quel processo di unificazione che solo potrà tutelare al meglio la salute, delle persone più fragili delle nostre comunità.

I firmatari

Associazioni: Piccolo Fiore onlus APS, Nuove Frontiere onlus APS, Animo, Libera/Presidio Cerveteri-Ladispoli, Centro Solidarietà Cerveteri, Volontari Ospedalieri/Ladispoli e Volontari Ospedalieri Cerveteri, UDI gruppo Nilde Iotti, Scuolambiente Odv-Ets, Spicgil/Lega Civitavecchia