Natale a Cerveteri, le Lega prende le distanze dalle accuse delle opposizioni

La sezione di Cerveteri del partito di Matteo Salvini non ha preso parte né contribuito in alcun modo ai contenuti riportati nell’articolo relativo al cosiddetto Natale cerite. Pertanto, precisiamo di essere nettamente distanti dalle accuse riportate, delle quali prendiamo atto esclusivamente attraverso l’articolo citato. In questi anni, chi scrive e rappresenta politicamente i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia ha sempre svolto un ruolo di opposizione ferma e determinata, ma corretta e responsabile, nel pieno rispetto delle istituzioni e della verità dei fatti. Il partito prende ufficialmente le distanze dall’articolo dell’opposizione intitolato “Spesi 160mila euro per discutibili eventi natalizi”, non riconoscendosi né nei toni né nei contenuti espressi.