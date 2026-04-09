Dal 9 al 12 aprile alla Fiera di Roma quattro giorni tra fumetti, cosplay e grandi ospiti internazionali

Romics 2026, la capitale si trasforma nel regno della cultura pop –

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fumetto, animazione e videogiochi: la 36ª edizione di Romics 2026 apre i battenti dal 9 al 12 aprile 2026 presso la Fiera di Roma, confermandosi come uno dei principali eventi europei dedicati alla cultura pop.

Per quattro giorni la capitale accoglie migliaia di visitatori tra appassionati, professionisti e curiosi, in un viaggio immersivo tra fumetti, cinema, animazione e games. La manifestazione, che si svolge su più padiglioni, propone un calendario fitto di eventi, tra anteprime, incontri con autori e spettacoli dal vivo.

Un festival sempre più internazionale

L’edizione 2026 si presenta con numeri importanti: oltre 400 espositori e ospiti di rilievo internazionale, pronti a incontrare il pubblico tra sessioni di autografi, talk e presentazioni esclusive.

Romics si conferma così come punto di riferimento per l’industria dell’intrattenimento visivo, capace di unire creatività, innovazione e mercato.

Cosplay, videogiochi e spettacolo

Tra i momenti più attesi, tornano le competizioni cosplay, veri e propri show che trasformano i visitatori in protagonisti. Spazio anche al mondo del gaming, con aree dedicate ai videogiochi e alle nuove tecnologie, oltre a mostre tematiche e proiezioni.

Un evento per tutte le età

Romics non è solo per appassionati: famiglie, giovani e professionisti trovano un’offerta variegata, con attività pensate per ogni fascia di pubblico. L’evento si svolge ogni anno in due edizioni (primavera e autunno), attirando centinaia di migliaia di visitatori.

Biglietti e informazioni

L’accesso è consentito tramite biglietto acquistabile online, con orario giornaliero indicativamente dalle 10:00 alle 20:00.