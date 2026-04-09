Stand aperti dalle 10, musica e spettacoli in serata: prende il via il weekend dedicato al carciofo romanesco

Ladispoli, 73ª Sagra del Carciofo Romanesco: il programma di oggi venerdì 10 aprile –

LADISPOLI – Prende il via oggi, venerdì 10 aprile, la 73ª Sagra del Carciofo Romanesco, con la giornata inaugurale dedicata all’apertura degli stand e ai primi eventi di intrattenimento nel centro cittadino.

Si parte alle ore 10:00 con l’apertura degli stand espositivi e gastronomici: produttori locali, associazioni e operatori accolgono il pubblico con degustazioni e vendita del carciofo romanesco e delle specialità del territorio, in un grande percorso tra le vie della città trasformate per l’occasione in un’area pedonale dedicata al gusto. ()

Nel pomeriggio, dalle ore 18:00, spazio alle attività di animazione e intrattenimento che iniziano ad animare il centro, accompagnando visitatori e famiglie verso la serata.

Dalle ore 20:00 prende il via il programma musicale, con la prima serata dedicata alla scena locale: alle ore 21:00 salgono sul palco le cover band SuonF57 e Garage32, che inaugurano ufficialmente il cartellone degli spettacoli della sagra.

La chiusura della giornata è prevista intorno alle ore 23:30, al termine del primo appuntamento che dà il via a tre giorni di festa tra tradizione, musica e sapori.

Per consultare il programma completo e aggiornato della manifestazione è possibile visitare il sito ufficiale della Pro Loco:

👉 https://www.prolocoladispoliaps.it/programma-sagra-del-carciofo-romanesco/