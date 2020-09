Share Pin 2 Condivisioni

Evacuato l’intero edificio

Roma, voragine in giardino: palazzo evacuato-

Oggi alle ore 6,38 ,la sala operativa del comando provinciale vvf di Roma ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Monte Mario(8 a ) e il funzionario di guardia per una verifica statica in via Antonio Banfi n. 33.

Una volta giunti sul posto si rilevava la presenza di una voragine di dimensiona pari a circa 3,00 m x 2,00 m profonda 5 m all’interno del giardino di pertinenza dell’ appartamento civico n.31 .







Per precauzioneè stato evacuato l’intero edificio, costituito da 3 piani. Questo ha portato allo sgombro dei nuclei familiari risiedenti nella struttura(3 nuclei)e successivamente affidati al personale della polizia locale di Roma Capitale XII gruppo Monte Verde per l’eventuale ricerca di soluzioni alloggiative provvisorie .