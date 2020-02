Condividi Pin 4 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco

Roma, Vigili del Fuoco in azione in Via Prenestina

Roma, Vigili del Fuoco in azione in Via Prenestina – Dalle ore 16,50 circa in via Prenestina al civico 647 due squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per l’estinzione di un incendio divampato all’interno di un officina per auto.Tale attivita’commerciale e collocata al di sotto di una palazzina fuori terra di n.4 piani(temporaneamente evaquato per motivi di sicurezza).A seguito di quanto sono rimasti feriti i due propietari dell’attivita che trasportati in ospedale hanno subito ustioni alle mani piu’ un agente di polizia per intossicazione dovuta al fumo inalato .Sul posto presente il Funzionario di guardia,il Capo Turno provinciale,un’ autobotte ed il carro autoprotettori oltre al 118 e la Polizia di Stato.

Aggiornamento

Al termine degli interventi di Via Prenestina 647 si è deciso al solo scopo precauzionale di lasciare liberi i 2 appartamenti del piano primo, soprastanti l’officina coinvolta nell’incendio.