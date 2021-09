“Galeotta” è stata la voglia di tabacco, ma alle sue spalle c’era un Carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto

Roma, va a comprare le sigarette e viene arrestato per evasione –

Una scelta decisamente sbagliata quella operata da un pregiudicato romano di 34 anni che era sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo non ha saputo resistere all’assenza di tabacco ed è così uscito di casa per andare tranquillamente a comprarsi le sigarette.

Un gesto semplice e comune a tanti e che non sarebbe stato un problema se non fosse stato per la restrizione a non abbandonare il proprio domicilio.

Dopo essere entrato in una vicina tabaccheria, ha atteso il suo turno senza sapere che, alle sue spalle, si era appena messo in fila anche un Carabiniere della Stazione Roma Tor Bella Monaca – in quel momento libero dal servizio e in abiti civili – anche lui lì per la stessa esigenza.

Il militare lo ha riconosciuto e per l’uomo è scattato, inevitabile, l’arresto con l’accusa di evasione.