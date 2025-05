Roma, un incendio, forse di origine dolosa, ha coinvolto quattro autobus in un deposito ATAC

Roma, un incendio, forse di origine dolosa, ha coinvolto quattro autobus in un deposito ATAC

Un grave incendio ha coinvolto oggi pomeriggio il deposito ATAC di Via Luigi Candoni, a Roma.

Nelle fiamme sono stati coinvolti ben quattro autobus. È stato accertato che l’incendio è partito da uno dei mezzi, e poi si è propagato agli altri tre. Ma le fiamme hanno coinvolto parzialmente anche altri mezzi presenti nel deposito. Un incendio importante quindi. Che ha generato una densa e alta colonna di fumo visibile a Km di distanza. E un fortissimo odore di bruciato che ha coinvolto i quartieri Magliana, Muratella, Trullo e Colle del Sole.

Proprio per l’entità dell’incendio, sono dovuti intervenire tutte le squadre dei Vigili del Fuoco presenti in zona. Che hanno fatto un largo uso di schiuma antincendio, come si può vedere dalle immagini.

Un incendio spettacolare e preoccupante perché non è la prima volta che, in questa rimessa dell’ATAC, avvengono degli atti vandalici. Infatti, anche per l’ATAC, la pista dolosa è la più probabile per spiegare l’incendio di oggi.

Anche perché si tratta di autobus in dismissione, e destinati alla demolizione. Senza batterie o componenti che possano generare un corto circuito o un innesco di qualsiasi tipo.

Fortunatamente, anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, non ci sono stati feriti.