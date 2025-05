Cerveteri, persona si perde alla Cascatelle: ritrovata dopo ore di ricerche

Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri ed equipaggi speciali arrivati anche da Napoli e l’Aquila

Cerveteri, persona si perde alla Cascatelle

Nottata intensa, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco di Cerveteri.

Alle ore 00.15, gli uomini della caserma di Marina di Cerveteri, sono stati allertati per ricerca a persona.

L’allarme è arrivato da via dei Vignali, zona impervia e relativamente montuosa. A causa delle proibitive condizioni del terreno l’equipaggio della 26A ha ricevuto ausilio di numerose squadre Vvf. Sono giunti sul posto i SAF, specialisti addestrati a salvataggi e recuperi su corda e in zone prettamente confinate, e i SAPR, piloti di droni per la ricerca ad ampio raggio, arrivati dal comando di Napoli e L’Aquila.

A coordinare i soccorsi si è reso necessario il posto comando dislocato direttamente nell’area interessata l’UCL.

Il lavoro in sinergia della 26A e le squadre giunte in ausilio ha fatto si che la ricerca ha avuto buon fine alle ore 07.00 di questa mattina. La persona, un uomo di 42 anni italiano, è stata ritrovato in zona cascatelle nei pressi di un campo di grano.

Subito i Vvf hanno messo in sicurezza ed affidato la persona al personale sanitario del 118 presenti sul posto. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Cerveteri.