Roma, schianto frontale in Via del Foro Italico: 2 ragazze perdono la vita

Sono oltre 30 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma hanno effettuato da dopo la mezzanotte di oggi 11/07.

Alle ore 00,24 siamo intervenuti in Via del Foro Italico n. 605, a Roma per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Nello schianto frontale hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni.

La strada è stata chiusa al traffico. Intervenute due aps (6/A e 9/A),118 e FF.OO.

Alle ore 2,45 la S.O. ha inviato diverse squadre in via degli Estensi, 42 a Roma, per incendio di una villetta in cui hanno perso la vita due persone (madre e figlio) trovati morti dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento.

Sul posto erano presenti 2 aps, un’autoscala, un’autobotte, carro autoprotettori e capoturno provinciale.118 e FF.OO sul posto (non ci sono foto pertinenti l’intervento).