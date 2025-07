Roma riqualifica l’area della Città dello Sport a Tor Vergata in vista del Giubileo dei Giovani

Lunedì 7 luglio è stato ufficialmente restituito alla città di Roma il complesso della Città dello Sport a Tor Vergata, in occasione del Giubileo dei Giovani che si terrà a fine mese. La cerimonia di inaugurazione ha visto l’accensione spettacolare della Vela di Calatrava, un simbolo iconico dell’area, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia, Alessandra dal Verme, Direttore dell’Agenzia del Demanio, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Commissario Straordinario per il Giubileo e Sindaco di Roma, e Mons. Graziano Borgonovo, Sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione.

L’intervento di riqualificazione, del valore di circa 80 milioni di euro, è stato possibile grazie a un finanziamento congiunto del Ministero dell’Economia, dell’Agenzia del Demanio e della Struttura Commissariale dedicata al Giubileo. Gli interventi hanno riguardato il restauro e il consolidamento della Vela, realizzata nel 2005, e il collaudo statico delle sue strutture portanti. È stato completato anche il Palasport, ora trasformato in un’arena all’aperto capace di ospitare fino a 8.000 spettatori seduti e fino a 15.000 persone complessivamente nell’area interna. Inoltre, sono stati riqualificati gli spazi esterni a nord, migliorando la viabilità, i parcheggi e i sottoservizi.

Il progetto di rigenerazione si distingue per un forte impegno verso la sostenibilità ambientale: grazie alla piantumazione di alberi e piante arbustive, si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 45 tonnellate in 20 anni e oltre 65 tonnellate in 30 anni. Sono stati già realizzati interventi di recupero delle acque e di produzione di energia pulita, con l’obiettivo di creare in futuro anche un parco botanico a beneficio della comunità.

Per quanto riguarda la Vela di Tor Vergata, alta 75 metri e dal peso di oltre 6.800 tonnellate, il progetto di illuminazione, che ha segnato l’inizio dell’Anno Santo, ha ricevuto il primo premio al Darc Awards 2025, un riconoscimento internazionale.

Il Sindaco Gualtieri ha commentato: “Siamo felici che questo intervento, fortemente voluto da Roma Capitale per le celebrazioni giubilari, possa oggi essere completato. Nei prossimi giorni arriveranno a Tor Vergata centinaia di migliaia di giovani, e avevamo il dovere di essere pronti. Con il metodo e la collaborazione di tutti, siamo riusciti a trasformare un’opera incompiuta in una grande eredità per la città, con spazi pubblici, aree verdi e servizi per il Policlinico. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di investimenti sul territorio, con nuove infrastrutture e interventi di rigenerazione urbana anche in quartieri come Tor Bella Monaca, per un rilancio sociale e culturale.Consegniamo nei tempi un’altra grande opera giubilare ad ennesima dimostrazione che con metodo, abnegazione e collaborazione a Roma le cose si possono fare e si possono fare bene”.