Ladispoli, fine settimana ricco di spettacoli ed eventi in piazza Rossellini

Un weekend (e oltre!) ricco di emozioni, cultura e intrattenimento vi aspetta a Piazza Rossellini! Dall’arte al teatro, dalla musica live al divertimento per i più piccoli: ce n’è per tutti i gusti, in un’esplosione di eventi da non perdere.

Mercoledì 9 luglio – Teatro: “Piccole Donne”

L’Associazione Nuove Frontiere porta in scena il celebre romanzo di Louisa May Alcott. I protagonisti? I ragazzi speciali dell’associazione, accompagnati dai loro straordinari coordinatori. Uno spettacolo intenso e commovente, capace di toccare il cuore del pubblico. Un appuntamento imperdibile, che celebra il talento, l’inclusione e la bellezza del teatro.

Giovedì 10 luglio – Spettacolo per bambini & musica live. Allegria e risate con Fiacca e Bistecca! I mitici clown tornano a incantare i più piccoli con sketch, giochi e tanta comicità. Una serata a misura di bambino, ma che farà sorridere tutta la famiglia. A seguire, il palco si accende con i Radiofonica2: la band locale ci farà ballare con i grandi successi internazionali degli anni ’70 e ’80!

Venerdì 11 luglio – Folklore: gli Stornellatori

Un tuffo nella tradizione romanesca con gli storici Stornellatori guidati dal maestro Fabrizio Masci. Canti popolari, ironia e spirito verace in uno spettacolo che racconta la nostra identità e scalda il cuore.

Sabato 12 luglio – Arte: Inaugurazione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana

Ore 18:30 – Si apre ufficialmente la prestigiosa Biennale d’Arte, con la partecipazione del Sindaco Alessandro Grando, della Direttrice Artistica e Assessore alla Cultuta Margherita Frappa, della giuria internazionale presieduta da Roberto Litta e di numerosi ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e delle ambasciate. Un evento di rilievo che conferma Ladispoli come crocevia dell’arte contemporanea.

Sabato 12 luglio – ore 22:00 – Musica: Tributo a ELVIS. Il re del rock rivive con l’energia di Roberto Fedeli! L’artista, in tournée europea, torna a Ladispoli per regalarci una serata all’insegna dei più grandi successi di Elvis Presley. Uno show esplosivo, tra ritmo, emozione e leggenda.

Domenica 13 luglio – ore 20:30 – Storia: “Ladispoli conosciamola meglio” Presentazione di progetti realizzati dai ragazzi del Servizio Civile per la nostra Città.

Domenica 13 luglio – ore 22:00 – Musica: Tributo ai Måneskin con i MOONESKIN. L’adrenalina dei Måneskin invade Piazza Rossellini con un live energico, travolgente e fedele all’originale. I Mooneskin faranno scatenare il pubblico con i brani che hanno conquistato il mondo. E chissà… magari Damiano un giorno passerà davvero da qui! Intanto, preparatevi a cantare a squarciagola.