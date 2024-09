Si terrà il 3 ottobre alle 16.30 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, la cerimonia di

premiazione del “Premio OT “ in video esposizione dedicato ad Odoardo Toti.

“Un premio internazionale di pittura e scultura dedicato alla memoria di mio padre che tra le sue tante passioni c’erano anche quelle delle arti visive. Con mio grande piacere, sono arrivate tante iscrizioni, ma come tutti i concorsi c’è stata una preselezione prima di arrivare a decretare il vincitore e gli altri classificati. Ancora top secret i nomi dei vincitori che verranno rivelati il 3 ottobre dei quali il primo riceverà il premio da euro 1.000 dall’associazione Odoardo Toti. Gli altri due classificati invece riceveranno delle creazioni in argento creati da me per il Premio.” Afferma la presidente dell’associazione, Luisella Toti. “Il progetto ha richiesto molto tempo nei suoi step organizzativi a partire dal concept, alla comunicazione, alla selezione artisti, alla scelta dei giurati e al responso classificati, all’organizzazione di curatela catalogo e sede di premiazione. In questo percorso che parte da Civitavecchia attraverso la prestigiosa figura culturale di Odoardo Toti sento in primis di complimentarmi con sua figlia Luisella per aver pensato di ricordarlo attraverso un percorso d’arte, che vede protagonisti artisti di Civitavecchia e altri provenienti dal Lazio, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Trentino, Marche, Lombardia, e dal Belgio, dalla Francia, dal Sud Africa e Russia.

Per selezionare gli artisti il criterio è stato quello di scegliere maestri, nuovi stili figurativi e astratti, giovani di talento e artisti che hanno conseguito negli anni riconoscimenti

internazionali. Questo lavoro è stato fatto in sintonia con i giurati che ringrazio e sono: il prof. Piero Zanetov, Storico e critico d’arte contemporanea, presso la Terza Università di Roma, il dott. Francesco Chinnici event manager e art gallery owner, l’artista e docente presso il Primo Liceo di via Ripetta prof. Massimiliano Ferragina, Aida Abdualleva, presidente dell’associazione internazionale Progetto Angeli, affermata ceramista, stilista e pittrice uzbeca. Questa giuria qualificata che ringrazio per la loro professionalità e collaborazione hanno poi decretato i primi tre classificati e le varie menzioni speciali. Alcune regioni e Paesi da cui sono pervenute le iscrizioni: dal Lazio, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Trentino, Marche, Lombardia, artisti provenienti dal Belgio, dalla Francia, dal Sud Africa e Russia. Incontro e dialogo: due aspetti fondamentali per stimolare la crescita artistica, la progettualità degli eventi culturali, la rete del confronto e dello spronare e far confluire i vari stili ed espressioni pittoriche e scultoree. In questa

prima edizione concepita in video esposizione, allo scopo di rendere più agevole “l’incontro” tra artisti. Per l’accoglienza presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si ringraziano vivamente gli onorevoli Maurizio Gasparri e Gelsomina Vono”. Spiega Ombretta Del Monte in qualità di art curator del Premio OT.

Si ringrazia Donato Russo web master del sito dell’associazione Odoardo Toti per il lavoro di comunicazione in rete.

Artisti selezionati in ordine alfabetico:

Cristina ANDREATTA, Annelise ATZORI, Pierangela BILOTTA, Paola BISOZZI, Anna CALCATERRA, Adriano CASTELLI, Vasco CIARAMMELLETTI, Mirco CICCOLA, Anna COPPONI in arte Annella, Daniele DELL’UOMO, Monica DI FOLCO, Rosalba FERILLI, Paolo FERRONI, Fady FHERI, Luigia GALEOTTI VERGATI, Cinzia GASPARRI, Michela GIUSTOLISI, Giuseppe GOLINO, Salvatore LO MAGNO, Ambra NAZIFI, Paul Costica OPREA, Elena OSTRAYA, Flavio PALAZZINA, Silvana PAPALIA, Maria Grazia PELLIGRA, Antonio PICICCO, Isabella PRESTA, Marinella PUCCI in arte MA.PU, Valeria RESTIVO, Laurina Rietti, Thaira ROMA, Simonetta SABATINI, Emanuela SERENI, Daniela Maria Serranò in arte Amadè, Jacqui SHEFFER, Michela VELARDITA, Roberto VILLOTTI, Paola ZANNONI, Alessia ZOLFO.