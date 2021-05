Share Pin 0 Condivisioni

Arrestato per l’arma e denunciato per l’occupazione abusiva un uomo di 41 anni

Roma, nell’appartamento occupato nascondeva fucile e munizioni –

Nascondeva in casa illegalmente una doppietta calibro 12 con alcune munizioni: sono scattate così le manette per un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca sono arrivati ad un’abitazione in via dell’Archeologia durante le loro funzioni investigative.

Sul posto i militari hanno accertato che l’abitazione in questione è di proprietà del Comune di Roma e che l’uomo aveva spostato il domicilio senza alcun titolo abitativo.

Per il 41enne è scattata anche la denuncia in stato di libertà per il reato di invasione di terreni e fabbricati oltre a quella per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni comuni da sparo.