Roma, malore del conducente, autobus con 41 bambini va fuori strada: due bimbi in codice giallo, nessun ferito grave –

Un bus con 41 bambini a bordo è uscito fuori strada a Roma. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, precisamente alle ore 13,50, in via Tiburtina incrocio via di Salone.

È intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) in via Tiburtina incrocio via di Salone. Secondo quanto ricostruito, un bus con a bordo 41 bambini è uscito fuori strada. La causa sarebbe un probabile malore del conducente.

Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, trasportati in ospedale due bambini di circa 7 anni più il conducente del bus, tutti in codice giallo. Le ambulanze sono intervenute per trasportare i feriti all’ospedale.