Intervento reso necessario per lo spegnimento di un incendio in una stanza della struttura

Roma, intervento dei vigili del fuoco presso l’Istituto Ecclesiastico Maria Immacolata

Roma, intervento dei vigili del fuoco presso l’Istituto Ecclesiastico Maria Immacolata – Alle ore 19.00 circa di oggi 23 Marzo 2020, squadre del Comando di Roma sono intervenute in Via del Mascherone n 55, per spegnere l’incendio di una stanza, dell’Istituto Ecclesiastico Maria Immacolata (F.S.M.I.), posta al secondo piano di un edificio di due piani fuori terra.

Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco con autobotte e scala e il Capo Turno Provinciale.

Il personale del Vigili del Fuoco prontamente intervenuto provvedeva a circoscrivere l’incendio evitando il coinvolgimento di altre stanze. La stanza al termine dell’intervento risultava inagibile. Non ci sono persone ferite o intossicate.