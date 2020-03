Condividi Pin 6 Condivisioni

Oggi conferenza stampa del Sindaco Ernesto Tedesco insieme con il Vicesindaco Grasso e il Direttore Asl Roma 4 Quintavalle

Coronavirus, Tedesco: “Civitavecchia reagisce bene” – Si è svolta oggi a Civitavecchia una conferenza stampa dedicata a fornire informazioni inerenti l’emergenza Covid-19 in città. Presenti il Sindaco Ernesto Tedesco, il Vicesindaco Massimiliano Grasso e il Direttore Generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle. Molte le notizie e i provvedimenti illustrati ai media.

“Un imprenditore cinese ha donato alla città 1200 mascherine”, così il Sindaco Tedesco ha voluto aprire l’incontro specificando poi le ragioni della Conferenza stessa, convocata per fare chiarezza e specificare i molteplici eventi che stanno avvenendo nel territorio, tutti dedicati a gestire al meglio la difficoltà del momento.

“Presso la RSA Madonna del Rosario e il dipartimento di Medicina dell’Ospedale saranno allestiti dei presidi Covid”, uno passaggi più importanti dell’intervento di Direttore Generale Quintavale, specificando inoltre che nella stessa RSA saranno avviate nuove procedure per facilitare le comunicazioni tra gli anziani a riposo e propri cari. Infine è sempre lo stesso Quintavalle ad annunciare che si sta provvedendo ad allestire un terzo presidio Covid presso la Clinica Silicato, assumere personale sanitario e che oggi sono stati effettuati 15 tamponi su una nave da crociera, di ritorno, attraccata al Porto.

“In questa emergenza il Porto è il punto più nevralgico della città”, con queste parole ha voluto parlare il Vicesindaco Grasso, specificando inoltre che le uniche rotte ancora aperte sono quelle con Barcellona per il trasporto ultimo e tutti gli altri eventuali arrivi riguardando spostamenti di servizio dedicati all’emergenza. Grasso ha tenuto a ribadire che gli arrivi ancora presenti delle navi da crociera riguardano viaggi in fase di conclusione e che i passeggeri di queste tratte una volta sbarcati al Porto sono trasferiti direttamente all’Aeroporto di Fiumicino. “Oggi, per i formazione, è sbarcata la Costa Pacifica con 900 persone a bordo, mentre l’equipaggio è rimasto a bordo”, ha voluto chiudere Grasso.

