La nota dei Vigili del Fuoco. “Incendio poi estinto e situazione sotto controllo”

Roma, intervento dei Vigili del Fuoco al terzo piano di una struttura – Alle ore 18:30 circa presso il centro di accoglienza di via dell’Usignolo angolo via dei Codorossoni diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervento per sedare un incendio partito dal piano terzo di quattro della struttura. Gli stessi occupanti in forma di protesta stanno incendiando materassi e lenzuola. Presenti sul poste due autopompa, una botte, autoscala, carro autoprotettori, carro teli, Polizia di Stato e di Roma Capitale.

Aggiornamento

L’incendio è stato estinto la situazione è sotto controllo, il personale dei Vigili del Fuoco è ancora sul posto per ultimare la messa in sicurezza dei locali interessati, come pure laPolizia di Stato quella di Roma Capitale per ciò che concerne i loro compiti istituzionali.