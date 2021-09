Roma, in mille in una discoteca di Roma in barba alle regole

Erano stipati dentro un noto locale di Roma Nord senza mascherine e non distanziati: guai per la discoteca

Erano stipati in mille, tutti senza mascherine e in totale violazione delle normi anti-pandemia: si è conclusa con l’obbligo di chiusura per 5 giorni la notte brava in una nota discoteca di Roma Nord.

L’intervento è stato delle pattuglie del Gruppo sicurezza sociale urbana della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chi era presente nel locale – si spiega – era privo dei dispositivi di protezione e non rispettava la distanza interpersonale, nonostante i divieti imposti dalla normativa a contrasto della diffusione da Covid-19.

(Fonte: Aska)