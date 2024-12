Roma, il 12 dicembre “Sedotta e Sclerata Christmas”

In occasione dell’evento la presentazione del nuovo romanzo di Ileana Speziale

Il 12 dicembre 2024, alle ore 18:30, in occasione delle festività natalizie, presso il Complesso INFAP in Roma, andrà in scena l’Evento “SEDOTTA E SCLERATA CHRISTMAS”: una serata per parlare e far parlare di sclerosi multipla, nel segno della creatività e del talento, ricco di personaggi, di storie e di testimonianze dirette (anche scientifiche) sulla malattia e sulle novità della ricerca in Italia e nel mondo.

Un incontro organizzato da INFAP (Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale), grazie all’instancabile lavoro della sua padrona di casa la Presidente ILENIA NESCI, in collaborazione con l’Associazione Libera Civitas, che metterà insieme oltre che apprezzati clinici della materia e figure istituzionali dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, molti artisti in un carosello di emozioni che culmineranno nello “stand up” finale di Ileana Speziale: giovane scrittrice autrice del romanzo “Sedotta e Sclerata”, che alla giovane età di vent’anni, mentre era alle prese con grandi sogni e tanti progetti per il proprio futuro, si è trovata catapultata in un mondo parallelo chiamato Sclerosi Multipla.

Si tratterà di un Evento di sensibilizzazione contro la discriminazione e i pregiudizi legati alla disabilità, dalle mille sfumature artistiche.

Sulle orme del primo romanzo, il 12 dicembre, in occasione dell’evento Sedotta e Sclerata Christmas, verrà presentato il “sequel” della storia: SEDOTTA E SCLERATA 2. Tra misteri, passione e coraggio Emily, in questo sequel, intraprende nuove sfide in un viaggio emozionante e intrigato.

Per entrare nel vivo del racconto, fatto di pagine di vita, di lotta, di speranza, una madrina d’eccezione l’attrice Sara Ricci. Un’artista che ha voluto prestare la sua meravigliosa voce per interpretare la trama del romanzo, che vede Emily protagonista assoluta nella battaglia contro la sclerosi multipla.

Ad accompagnare Sara Ricci, nelle sue performance, al pianoforte uno straordinario Direttore d’Orchestra che ha diretto moltissime orchestre in tantissimi Paesi come Bulgaria, Polonia, Turchia, Messico, USA, Giappone, oltre che in Italia, il Maestro Gabriele Pezone.

A cimentarsi sulla patologia ci saranno: il Presidente Nazionale della Conferenza delle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate AISM Gianluca Pedicini, il Dott. Matteo Lucchini Neurologo che opera presso il Centro Sclerosi Multipla della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma e Maria Grazia D’Anna Psicologa e Dottoressa in Neuroscienze Cognitive.

Sarà una poliedrica e straordinaria Simona Izzo a condurre la serata e a guidare gli spettatori nel “passionale mondo di Emily”.

A portare i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Antonello Aurigemma e direttamente da Bruxelles l’On. Denis Nesci membro del Parlamento Europeo.

Nella seconda parte della serata, una strepitosa esibizione dei VOCAL ODDITY che interpreteranno un madly di canzoni natalizie allietate, come da consuetudine, da vin brulè, caldarroste e stuzzichini della tradizione.

L’ingresso sarà a titolo gratuito con prenotazione tramite EVENTBRITE.

