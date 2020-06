Condividi Pin 5 Condivisioni

Era data per dispersa dalla figlia

Roma, i vigili del fuoco recuperano una donna in difficoltà nel Tevere

Squadre del Comando di Roma sono intervenute sul Fiume Tevere, altezza Ponte Marconi, per il recupero di una persona in difficoltà. Sul posto sono intervenute una squadra VVF di terra e il Nucleo Sommozzatori VVF.

Il personale VVF prontamente intervenuto e in collaborazione con la Polizia di Stato “Commissariato Colombo”, provvedevano al recupero della persona (sesso femminile, nata il 1956, Nazionalità Rumena) e metterla in salvo sulla sponda dx del fiume Tevere. La stessa veniva affidata alle cure mediche del 118 presente sul posto. La signora tratta in salvo, era stata data per dispersa dalla figlia.