L’uomo di 55 anni era ricercato per una rapina avvenuta in un bar di circonvallazione Cornelia a ottobre

Roma, i Carabinieri intervengono per una lite e scoprono un ricercato –

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma era stato richiesto ieri per sedare una lite in un appartamento di via Boccea, ma giunti sul posto, i militari hanno scoperto che uno dei litiganti era ricercato per rapina.

I Carabinieri hanno prima, indentificato i due presenti, che avevano avuto una lite per futili motivi, ma nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che sul conto di uno di loro pendeva un’ordinanza di misura cautelare in carcere, per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

L’uomo, 55 anni, è risultato l’autore di una rapina compiuta in un bar di circonvallazione Cornelia lo scorso 5 ottobre.

Per il rapinatore si sono aperte le porte del carcere di Vasto, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.