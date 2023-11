Vigili del fuoco al lavoro a Roma e Provincia per i danni causati dalle forti raffiche di vento

A causa delle forti raffiche di vento che stanno provocando ingenti disagi e danni sul territorio di Roma e provincia le squadre VVF hanno effettuato circa 70 interventi e oltre 80 in coda.Tra i più rilevanti quello attualmente in corso dalle ore 10,27 in via di Donna Olimpia in prossimità del civico 50,dove la S.O. ha inviato la squadra di Ostiense (7/A) con in supporto la gru (AG/10),il carro sollevamenti più il capo turno provinciale per soccorrere una persona (donna di circa 80 anni) risultata poi deceduta perchè schiacciata sotto il peso di un albero caduto. In via cautelativa è stato interdetto al transito pedonale per circa metri 150 su entrambi i lati di via di Donna Olimpia per le verifiche di tutti gli alberi presenti.

Roma Eur: un’albero cade su una bancarella e ferisce una donna

Inoltre la squadra territoriale di Tuscolano (12/A) è intervenuta in via del Pergolato (zona Alessandrino) per dei rami caduti hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede .

E’ intervenuta la squadra territoriale dell’Eur (11/A) in viale Don Pasquino Borghi n. 312(zona Mostacciano) per un albero caduto su una bancarella .Ferita una donna in modo lieve che si trovava in prossimità del banco :la stessa veniva trasportata dal 118 all’ospedale Gemelli.

Disagi per le forti raffiche di vento anche sul litorale romano: intervenuti per un pino marittimo che si è abbattuto su una vettura in sosta.Sul posto è intervenuta la squadra vvf di Ostia(13/A).