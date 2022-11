Incendio a Villa Borghese: brucia un galoppatoio usato come dormitorio dai clochard. Nessun ferito

Alle ore 19:15 circa di ieri sera, la Squadra dei Vigili del Fuoco 1/A, con l’ausilio dell’autobotte AB/9, è intervenuta in Viale del Muro Torto all’interno di Villa Borghese ingresso galoppatoio, per l’incendio di due strutture in legno, adibite a luogo di ricovero per animali, usate come dormitori di fortuna.

Non ci sono state persone coinvolte. La Polizia di Stato ha messo sotto sequestro l’area interessata dal rogo.

Incidente all’incrocio di via di Bravetta, una delle autovetture coinvolte prende fuoco

Alle ore 21:30 circa di ieri sera, la Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra 7/A del distaccamento di Ostiense e un’autobotte, in Via Camillo Serafini incrocio Via di Bravetta, per un’incidente stradale tra autovetture a seguito del quale una di queste ha preso fuoco.

Le persone ferite a causa della collisione tra i veicoli coinvolti, sono state assicurate alle cure del 118.