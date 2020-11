Share Pin 4 Condivisioni

I fatti avvenuti i primi di novembre all’Appio Latino: i due uomini sono stati catturati

Roma, cercano di drogarla e violentarla ma lei riesce a scappare –

Hanno tentato di drogarla e stordirla per abusare di lei, ma non riuscendoci l’hanno picchiata e rapinata, ma la ragazza è riuscita a mettersi in salvo.

I fatti risalgono ai primi di novembre e si sono verificati a Roma nel quartiere Appio Latino: due uomini hanno adescato la giovane su una chat e sono riusciti a portarla in un bed & breakfast.

Hanno provato a indurla a compiere particolari pratiche sessuali, ma quando la ragazza si è rifiutata hanno tentato prima di farla ubriacare e poi di drogarla.

Fallito il loro intento, i due, un 42enne e un 28enne, hanno cercato di stordirla con la forza mettendole in bocca un asciugamano, forse imbevuto di un narcotico.

La ragazza è riuscita a scappare e a fermare una pattuglia di Polizia, chiedendo aiuto.

Nella stanza del B&B sono stati rinvenuti vari tipi di droghe, compresa la GHB anche nota come droga dello stupro e le evidenti tracce di una colluttazione.

I successivi accertamenti svolti dagli investigatori del Distretto San Giovanni, hanno portato alla cattura dei due uomini che attualmente sono detenuti, uno a Rebibbia e uno a Frosinone.

Alla giovane sono stati diagnosticate lesioni guaribili in due settimane.

Fonte: Adn Kronos