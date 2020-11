Share Pin 6 Condivisioni

Il bollettino odierno registra un’attenuazione: Lombardia, Veneto e Campania le regioni più colpite

Coronavirus, in Italia nuovi casi, terapie intensive e decessi in calo –

In Italia, la curva di crescita della pandemia di Covid-19, oggi registra un rallentamento con circa 2.500 casi in meno rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 34.767 casi.

I decessi registrati sono stati 692 e i tamponi effettuati 237.225 (-800).

Anche la situazione delle terapie intensive vede ridurre il suo incremento: attualmente ve ne sono 3.758, 10 in più rispetto a ieri.

Sono invece +106 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, per un totale di 34.063.

Attualmente, nel nostro Paese, sono registrate 791.746 persone affette dal coronavirus.

Tra le regioni i casi maggiori sono in Lombardia (8.853), Veneto (3567) e Campania (3554).