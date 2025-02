Già ieri un altro autobus della Bis Tuscia era andato completamente distrutto sulle strade della capitale

Roma, bus in fiamme a Portuense: è il secondo in poche ore –

È andato completamente distrutto il bus della linea 771 che collega Viale America con Portuense, Trullo e Magliana a Roma.

I Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla sala operativa oggi alle 17.30 e hanno raggiunto il mezzo in fiamme in Viale Arturo Martini, all’incrocio con Via Portuense.

Non ci sono stati feriti e sul posto era presente la polizia di Roma Capitale.

Il mezzo era della Bis Tuscia ed è il secondo in poche ore, della stessa compagnia, ad essere andato distrutto in un incendio: l’altro, impiegato lungo la linea 982, aveva preso fuoco ieri, 14 febbraio.