Alcuni passanti hanno ripreso tutta la scena e il video sta girando sui social network

Roma, brandisce un coltello a stazione Termini e la polizia gli spara –

Un addetto della vigilanza della stazione Termini di Roma aveva visto un uomo aggirarsi armato di coltello nei pressi di una delle uscite sul lato di via Giolitti e ha dato l’allarme.

L’episodio è avvenuto attorno alle 19:00 di sera

Nel tentativo di bloccare l’uomo, un ghanese di 44 anni con precedenti penali, un agente della Polfer ha esploso un colpo e lo ha ferito all’inguine.

Su Internet già girano le riprese di quanto è accaduto e si può vedere la sequenza dello sparo perfino sui profili Twitter di alcuni esponenti della politica nazionale.

Pochi secondi in cui, usando le file di motorini parcheggiati per tenere a distanza gli agenti, uno dei quali brandiva uno sfollagente, l’uomo li minacciava col coltello nel tentativo di non farsi catturare.

Alla fine uno degli agenti ha sparato al ghanese: il quarantaquattrenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte: ANSA – Immagine: Twitter