Roma, a fuoco un appartamento. VVF mettono in salvo una persona

La Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato, nella mattinata, due Squadre operative (11/A Eur, 7/A Ostiense), un’autobotte (AB/7), un’autoscala e il carro teli, in Via Salvatore Quasimodo 135 per l’incendio di un’appartamento posto al quinto piano di una palazzina.

È stata tratta in salvo una persona assicurandola alle cure del 118. L’abitazione sottostante è stata interdetta parzialmente.

Sul posto Funzionario di turno e capoturno Provinciale.