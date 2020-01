Condividi Pin 10 Condivisioni

La persona morta è di nazionalità romena

Roma, a fuoco camper

Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute in Piazzale 12 Ottobre per un incendio che ha interessato diversi camper. Alcuni sono andati completamente distrutti ed altri danneggiati. Durante le operazioni ancora in corso, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona all’interno di uno dei camper distrutti dalle fiamme, di stanno effettuando ulteriori verifiche ed accertamenti.