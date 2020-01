Condividi Pin 1 Condivisioni

Tutte le informazioni sul divieto di sosta per i veicoli

Lavori manto stradale, si inizia con Via Primo Mantovani-

Iniziano anche i lavori per il rifacimento del manto stradale con l’avvio del nuovo anno.

Lavori manto stradale, si inizia con Via Primo Mantovani

Lo annuncia via social il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

La via interessata è “Una delle più importanti della città”, via Primo Mantovani, la parte finale di Via Roma.

Nel tratto interessato sarà vietata la sosta ed il transito dei veicoli dalle ore 7,00 del giorno 9 gennaio, fino al termine dei lavori.